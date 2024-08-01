Зикратая Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зикратый Пётр
Рождение ребёнка
29.07.1882
Дочь: (Зикратая) Серафима
Отец ребёнка: Зикратый Пётр
Рождение ребёнка
21.10.1884
Сын: Зикратый Иларион
Отец ребёнка: Зикратый Пётр
Рождение ребёнка
18.09.1897
Дочь: (Зикратая) Софья
Отец ребёнка: Зикратый Пётр
Смерть
Неизвестно