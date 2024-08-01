Зикратая Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗикратая Агрипина

Зикратая Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зикратый Пётр

Рождение ребёнка
29.07.1882

Дочь: (Зикратая) Серафима

Отец ребёнка: Зикратый Пётр

Рождение ребёнка
21.10.1884

Сын: Зикратый Иларион

Отец ребёнка: Зикратый Пётр

Рождение ребёнка
18.09.1897

Дочь: (Зикратая) Софья

Отец ребёнка: Зикратый Пётр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.