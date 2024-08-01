Зикратый Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зикратый Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зикратая Евдокия
Рождение ребёнка
09.10.1852
Сын: Зикратый Яков
Мать ребёнка: Зикратая Евдокия
Рождение ребёнка
14.05.1854
Дочь: (Зикратая) Елена
Мать ребёнка: Зикратая Евдокия
Рождение ребёнка
14.12.1856
Сын: Зикратый Пётр
Мать ребёнка: Зикратая Евдокия
Смерть
Неизвестно