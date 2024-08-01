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Зикратый Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зикратый Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зикратая Евдокия

Рождение ребёнка
09.10.1852

Сын: Зикратый Яков

Мать ребёнка: Зикратая Евдокия

Рождение ребёнка
14.05.1854

Дочь: (Зикратая) Елена

Мать ребёнка: Зикратая Евдокия

Рождение ребёнка
14.12.1856

Сын: Зикратый Пётр

Мать ребёнка: Зикратая Евдокия

Смерть
Неизвестно

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