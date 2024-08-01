Зикратая Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти06.08.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Евстафий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зикратый Гавриил
Рождение ребёнка
09.10.1852
Сын: Зикратый Яков
Отец ребёнка: Зикратый Гавриил
Рождение ребёнка
14.05.1854
Дочь: (Зикратая) Елена
Отец ребёнка: Зикратый Гавриил
Рождение ребёнка
14.12.1856
Сын: Зикратый Пётр
Отец ребёнка: Зикратый Гавриил
Смерть
06.08.1889
Причина смерти: Естественная смерть/старость