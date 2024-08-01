Зикратая Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратая Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

06.08.1889

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Евстафий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зикратый Гавриил

Рождение ребёнка
09.10.1852

Сын: Зикратый Яков

Отец ребёнка: Зикратый Гавриил

Рождение ребёнка
14.05.1854

Дочь: (Зикратая) Елена

Отец ребёнка: Зикратый Гавриил

Рождение ребёнка
14.12.1856

Сын: Зикратый Пётр

Отец ребёнка: Зикратый Гавриил

Смерть
06.08.1889
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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