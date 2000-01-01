Боровков Дементий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Боровков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Боровков Матвей
Мать ребёнка: Боровкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Боровков Гаврила
Мать ребёнка: Боровкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Боровков Яков
Мать ребёнка: Боровкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белугина Наталья
Мать ребёнка: Боровкова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии, мещанин
Смерть
1800