Боровков Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Дементий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Боровков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Боровков Матвей

Мать ребёнка: Боровкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Боровков Гаврила

Мать ребёнка: Боровкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Боровков Яков

Мать ребёнка: Боровкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белугина Наталья

Мать ребёнка: Боровкова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии, мещанин
Смерть
1800
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