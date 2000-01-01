Боровков Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Боровков Дементий
Мать: Боровкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Боровков Георгий
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Боровков Константин
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
купец, мещанин
Смерть
1801