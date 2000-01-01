Боровков Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Боровков Дементий

Мать: Боровкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боровков Георгий

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Боровков Константин

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
купец, мещанин
Смерть
1801
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