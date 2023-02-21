Боровкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Боровков Матвей

Отец ребёнка: Боровков Дементий

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Боровков Гаврила

Отец ребёнка: Боровков Дементий

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Боровков Яков

Отец ребёнка: Боровков Дементий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белугина Наталья

Отец ребёнка: Боровков Дементий

Работа или профессия
Неизвестно
дочь пашенного солдата Озёрной слободы
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