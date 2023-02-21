Боровкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Боровков Матвей
Отец ребёнка: Боровков Дементий
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Боровков Гаврила
Отец ребёнка: Боровков Дементий
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Боровков Яков
Отец ребёнка: Боровков Дементий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белугина Наталья
Отец ребёнка: Боровков Дементий
Работа или профессия
Неизвестно
дочь пашенного солдата Озёрной слободы