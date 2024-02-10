Скрипникова Наталия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1903
Дата смерти02.10.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Скрипников Петр Тихонович
Отец ребёнка: Скрипников Тихон Константинович
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Жарова Таисия Тихоновна
Отец ребёнка: Скрипников Тихон Константинович
Рождение ребёнка
20.01.1931
Сын: Скрипников Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Скрипников Тихон Константинович
В этот день в святцах имя Иван, но брат сказал, что Иван-дурак не нужен - назвали Владимиром 24.01.1931. На кресте написано 26.01.1931.
Рождение ребёнка
16.01.1947
Дочь: Кошелева (Скрипникова) Надежда Тихоновна
Отец ребёнка: Скрипников Тихон Константинович
Смерть
02.10.1979
Шуруповский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область