Скрипникова Наталия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипникова Наталия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1903

Дата смерти

02.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Скрипников Петр Тихонович

Отец ребёнка: Скрипников Тихон Константинович

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Жарова Таисия Тихоновна

Отец ребёнка: Скрипников Тихон Константинович

Рождение ребёнка
20.01.1931

Сын: Скрипников Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Скрипников Тихон Константинович

В этот день в святцах имя Иван, но брат сказал, что Иван-дурак не нужен - назвали Владимиром 24.01.1931. На кресте написано 26.01.1931.
Рождение ребёнка
16.01.1947

Дочь: Кошелева (Скрипникова) Надежда Тихоновна

Отец ребёнка: Скрипников Тихон Константинович

Смерть
02.10.1979
Шуруповский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

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