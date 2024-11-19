хутор Шуруповский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Шуруповский

Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Гуляевская волость
4886Шуруповский посел., Гуляевской в.118031343048415
Усть-Медведицкий округ, Кременская станица
4887Шуруповский хутор, Кременской станицы, при реке Арчеда901435298327Хуторское правление, церковь, приходское училище8531

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Фроловский район
15135Шуруповскийхутор49°44,0' с.ш.43°43,0' в.д.M-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Фроловский муниципальный район, Шуруповское сельское поселение
18656448101х Шуруповскийхутор

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