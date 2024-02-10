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Скрипников Тихон Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

21.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: Скрипников Константин

Мать: Скрипникова Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Скрипников Петр Тихонович

Мать ребёнка: Скрипникова Наталия Кирилловна

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Жарова Таисия Тихоновна

Мать ребёнка: Скрипникова Наталия Кирилловна

Рождение ребёнка
20.01.1931

Сын: Скрипников Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Скрипникова Наталия Кирилловна

В этот день в святцах имя Иван, но брат сказал, что Иван-дурак не нужен - назвали Владимиром 24.01.1931. На кресте написано 26.01.1931.
Рождение ребёнка
16.01.1947

Дочь: Кошелева (Скрипникова) Надежда Тихоновна

Мать ребёнка: Скрипникова Наталия Кирилловна

Смерть
21.10.1979
Шуруповский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

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