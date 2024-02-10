Скрипников Тихон Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1900
Дата смерти21.10.1979
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
Рождение ребёнка
1923
Сын: Скрипников Петр Тихонович
Мать ребёнка: Скрипникова Наталия Кирилловна
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Жарова Таисия Тихоновна
Мать ребёнка: Скрипникова Наталия Кирилловна
Рождение ребёнка
20.01.1931
Сын: Скрипников Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Скрипникова Наталия Кирилловна
В этот день в святцах имя Иван, но брат сказал, что Иван-дурак не нужен - назвали Владимиром 24.01.1931. На кресте написано 26.01.1931.
Рождение ребёнка
16.01.1947
Дочь: Кошелева (Скрипникова) Надежда Тихоновна
Мать ребёнка: Скрипникова Наталия Кирилловна
Смерть
21.10.1979
Шуруповский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область