Стрыгина Домна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрыгина Домна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Стрыгин Аким Семенов

Отец ребёнка: Стрыгин Семен Степанов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1800

Сын: Стрыгин Сергей Семенов

Отец ребёнка: Стрыгин Семен Степанов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Сесенова

Отец ребёнка: Стрыгин Семен Степанов

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрыгин Семен Степанов

Смерть
Неизвестно
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