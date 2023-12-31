Стрыгина Домна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Семен
Рождение ребёнка
1798
Сын: Стрыгин Аким Семенов
Отец ребёнка: Стрыгин Семен Степанов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Стрыгин Семен Степанов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Сесенова
Отец ребёнка: Стрыгин Семен Степанов
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно