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Стрыгин Сергей Семенов

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Стрыгин Семен Степанов

Мать: Стрыгина Домна Семенова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1827

Сын: Стрыгин Константин Сергеев

Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1831

Сын: Стрыгин Федор Сергеев

Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1833

Сын: Стрыгин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1835

Сын: Стрыгин Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ульяна Сергеева

Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрыгина Степанида Иванова

Смерть
Неизвестно
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