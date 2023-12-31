Стрыгин Сергей Семенов
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Стрыгин Семен Степанов
Мать: Стрыгина Домна Семенова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1827
Сын: Стрыгин Константин Сергеев
Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1833
Сын: Стрыгин Иван Сергеев
Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ульяна Сергеева
Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Стрыгина Степанида Иванова
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно