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Стрыгин Семен Степанов

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1774

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Стрыгин Степан

Мать: не указана

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1798

Сын: Стрыгин Аким Семенов

Мать ребёнка: Стрыгина Домна Семенова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1800

Сын: Стрыгин Сергей Семенов

Мать ребёнка: Стрыгина Домна Семенова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Сесенова

Мать ребёнка: Стрыгина Домна Семенова

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрыгина Домна Семенова

Смерть
1845
с. Полковая слобода
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