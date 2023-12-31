Стрыгин Семен Степанов
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1774
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Стрыгин Степан
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1798
Сын: Стрыгин Аким Семенов
Мать ребёнка: Стрыгина Домна Семенова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Стрыгина Домна Семенова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Сесенова
Мать ребёнка: Стрыгина Домна Семенова
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрыгина Домна Семенова
Смерть
1845
с. Полковая слобода