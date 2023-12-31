Стрыгин Аким Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрыгин Аким Семенов

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Стрыгин Семен Степанов

Мать: Стрыгина Домна Семенова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Акимова

Мать ребёнка: Стрыгина Татьяна Иванова

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрыгина Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно
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