Стрыгин Аким Семенов
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Стрыгин Семен Степанов
Мать: Стрыгина Домна Семенова
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Акимова
Мать ребёнка: Стрыгина Татьяна Иванова
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрыгина Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно