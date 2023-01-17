Королева (Подобедова) Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1914 ст.
Дата смерти10.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914 ст.
Бракосочетание
20.05.1939
Рождение ребёнка
05.03.1940
Дочь: Дронова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1941
Дочь: Акопянц Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Старокурово, Ступино, Московская область
Смерть
10.12.1988