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Королев Иван Иванович

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.11.1911 ст.

Дата смерти

15.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911 ст.

Отец: Королев Иван Дементьевич

Мать: Королева Мария Григорьевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.05.1939

Жена: Королева Матрона Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1940

Дочь: Дронова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Королева Матрона Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1941

Дочь: Акопянц Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Королева Матрона Петровна

Старокурово, Ступино, Московская область
Смерть
15.08.1949
Москва, город федерального значения Москва
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