Королев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1911 ст.
Дата смерти15.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911 ст.
Бракосочетание
20.05.1939
Рождение ребёнка
05.03.1940
Дочь: Дронова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Королева Матрона Петровна
Рождение ребёнка
22.11.1941
Дочь: Акопянц Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Королева Матрона Петровна
Старокурово, Ступино, Московская область
Смерть
15.08.1949