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Фрол Иванов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Иван Петров

Мать: Федосья Федотова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайлова

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
32 семья
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фёдор Фролов

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Семён Фролов

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
26 семья
Смерть
Неизвестно

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