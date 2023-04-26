Фрол Иванов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Иван Петров
Мать: Федосья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайлова
Место жительства
1850
32 семья
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фёдор Фролов
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Семён Фролов
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Место жительства
1858
26 семья
Смерть
Неизвестно