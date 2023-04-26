Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Пётр Матвеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фрол Иванов
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Спиридон Иванов
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Федосья Федотова
Место жительства
1850
32 семья
Смерть
Неизвестно