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Иван Петров

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пётр Матвеев

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Федотова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Фрол Иванов

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Федосья Федотова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
32 семья
Смерть
Неизвестно

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