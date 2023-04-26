Федосья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фрол Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Спиридон Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Место жительства
1850
32 семья
Место жительства
1858
26 семья
Смерть
Неизвестно