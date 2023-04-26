Федосья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Фрол Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
32 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
26 семья
Смерть
Неизвестно

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