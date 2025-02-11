Балобанова Марфа Фролова
женский, родилась 1861, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецНуштаев Фрол Иванов1824 г.р.
МатьНуштаева Евдокия Михайлова1829 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Нуштаев Фрол Иванов
Дочь: (Балобанова) Ксения Ксения/ Марфа Аполлоновна
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Дочь: (Балобанова) Анна Аполлоновна
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Сын: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Дочь: (Балобанова) Мария Апполоновна
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Сын: Балобанов-Комаров-Григорьев Петр Апполонвич
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Сын: Балобанов-Комаров-Григорьев Илья Апполонович
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Дочь: (Григорьева) Евдокия Аппалоновна
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Сын: Балобанов-Комаров Иван Аполлонович
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Сын: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)
Дочь: (Балобанова) Прасковья Апполоновна
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)