Балобанова Марфа Фролова 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Балобанова Марфа Фролова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1861, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Нуштаев Фрол Иванов1824 г.р.
Мать
Нуштаева Евдокия Михайлова1829 г.р.
Супруги
Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)15.12.1851 г.р.
Дети
(Балобанова) Ксения Ксения/ Марфа Аполлоновна17.01.1881 г.р.
(Балобанова) Анна Аполлоновна05.09.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Нуштаев Фрол Иванов

Мать: Нуштаева Евдокия Михайлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.02.1878

Муж: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.01.1881

Дочь: (Балобанова) Ксения Ксения/ Марфа Аполлоновна

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.09.1883

Дочь: (Балобанова) Анна Аполлоновна

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Рождение ребёнка
26.10.1885

Сын: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.07.1889

Дочь: (Балобанова) Мария Апполоновна

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Рождение ребёнка
16.05.1892

Сын: Балобанов-Комаров-Григорьев Петр Апполонвич

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Рождение ребёнка
19.07.1894

Сын: Балобанов-Комаров-Григорьев Илья Апполонович

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: (Григорьева) Евдокия Аппалоновна

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Рождение ребёнка
01.09.1900

Сын: Балобанов-Комаров Иван Аполлонович

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: (Балобанова) Прасковья Апполоновна

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Апполон Иванов (Антон Иванович)

Смерть
Неизвестно

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