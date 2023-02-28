Балобанов- Комаров- Григорьев Степан Аполлонович
Место рождения
Дата рождения26.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1885
Бракосочетание
09.?.1903
Жена: Анастасия Тарасовна
Рождение ребёнка
15.07.1907
Дочь: Ефимия Степановна
Мать ребёнка: Анастасия Тарасовна
Рождение ребёнка
03.11.1910
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Анастасия Тарасовна
Рождение ребёнка
17.10.1913
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Анастасия Тарасовна
Рождение ребёнка
04.06.1916
Сын: Балобанов- Комаров Петр Степанович
Мать ребёнка: Анастасия Тарасовна
Смерть
Неизвестно