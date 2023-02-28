Балобанов- Комаров- Григорьев Степан Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балобанов- Комаров- Григорьев Степан Аполлонович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1885

Отец: Балобанов- Комаров- Григорьев Апполон Иванович

Мать: Марфа Флоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1903

Жена: Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
15.07.1907

Дочь: Ефимия Степановна

Мать ребёнка: Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
03.11.1910

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
17.10.1913

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
04.06.1916

Сын: Балобанов- Комаров Петр Степанович

Мать ребёнка: Анастасия Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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