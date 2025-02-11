(Аверьянова) Анастасия Тарасовна
женский, родилась Около 1883
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Балобанова-Комарова) Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович
Дочь: (Балобанова) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович
Дочь: (Григорьева) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович
Сын: Балобанов-Комаров Петр Степанович
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович
Сын: Балобанов-Комаров Михаил Степанович
Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович