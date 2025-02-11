(Аверьянова) Анастасия Тарасовна Около 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

(Аверьянова) Анастасия Тарасовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1883

умерла Неизвестно

Супруги
Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович26.10.1885 г.р.
Дети
(Балобанова-Комарова) Ефимия Степановна15.07.1907 г.р.
(Балобанова) Прасковья Степановна03.11.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1903

Муж: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович

Рождение ребёнка
15.07.1907

Дочь: (Балобанова-Комарова) Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович

Рождение ребёнка
03.11.1910

Дочь: (Балобанова) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович

Рождение ребёнка
17.10.1913

Дочь: (Григорьева) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович

Рождение ребёнка
04.06.1916

Сын: Балобанов-Комаров Петр Степанович

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Балобанов-Комаров Михаил Степанович

Отец ребёнка: Балобанов-Комаров-Григорьев Степан Уч 1Й Мировой Войны Апполонович/ Павлович

Смерть
Неизвестно

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