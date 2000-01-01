Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1734

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Трофима

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Михаил Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Яков Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1734
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