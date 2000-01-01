Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Трофима
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Михаил Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Яков Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1734