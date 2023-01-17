Семен Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1737

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Елена Артемьевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Елена Артемьевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1737
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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