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Михаил Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

12.06.1734

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Козма Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1725

Сын: Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
04.05.1725

Дочь: Мавра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1727

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
12.06.1734
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
12.06.1734
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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