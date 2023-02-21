Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти12.06.1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Козма Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1725
Сын: Георгий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1725
Дочь: Мавра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
12.06.1734
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
12.06.1734