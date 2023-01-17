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Мавра Михайловна

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

04.05.1725

Дата смерти

12.05.1725

Пол

Женский

Отец

1677 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1725

Отец: Михаил Никифорович

Мать: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
04.05.1725
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
12.05.1725
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
12.05.1725
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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