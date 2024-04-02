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Нужная Агафия Зиновьевна

Место рождения

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1768

Сын: Нужный Кирилл Евсеевич

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Нужный Константин Евсеевич

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Нужный Степан Евсеевич

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Нужный Демьян Евсеевич

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Нужный Ефим Евсеевич

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Нужный Никита Евсеевич

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Феодосия Евсеевна

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Нужный Зиновий Евсеевич

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Нужный Никифор Евсеевич

Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужный Евсей Иванович

Радьковка,Купянский, Харьковская, Украина
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