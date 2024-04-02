Нужная Агафия Зиновьевна
Место рожденияРадьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Нужный Константин Евсеевич
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1772 ст.
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1773 ст.
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Нужный Ефим Евсеевич
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1779 ст.
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Феодосия Евсеевна
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Отец ребёнка: Нужный Евсей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Радьковка,Купянский, Харьковская, Украина