Нужный Зиновий Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНужный Зиновий Евсеевич

Нужный Зиновий Евсеевич

Место рождения

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Нужный Евсей Иванович

Мать: Нужная Агафия Зиновьевна

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Нужный Пантелеимон Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пелих Ирина Зиновьевна

Мать ребёнка: Нужная Наталия

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужная Наталия

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close