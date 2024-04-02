Нужный Зиновий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Нужный Евсей Иванович
Мать: Нужная Агафия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Нужный Пантелеимон Зиновьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пелих Ирина Зиновьевна
Мать ребёнка: Нужная Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нужная Наталия
Смерть
Неизвестно