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Нужный Константин Евсеевич

Место рождения

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Нужный Евсей Иванович

Мать: Нужная Агафия Зиновьевна

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
15.01.1795 ст.

Сын: Нужный Иван Константинович

Мать ребёнка: Нужная Фекла Гордеевна

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужная Фекла Гордеевна

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Смерть
1800
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
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