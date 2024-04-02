Нужный Константин Евсеевич
Место рожденияРадьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Дата рождения1771 ст.
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: Нужный Евсей Иванович
Мать: Нужная Агафия Зиновьевна
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
15.01.1795 ст.
Сын: Нужный Иван Константинович
Мать ребёнка: Нужная Фекла Гордеевна
Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нужная Фекла Гордеевна
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Смерть
1800
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина