Нужная (Сикало) Фекла Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужная (Сикало) Фекла Гордеевна

Место рождения

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Сикало Гордей Иванович

Мать: Сикало Мария Гавриловна

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
15.01.1795 ст.

Сын: Нужный Иван Константинович

Отец ребёнка: Нужный Константин Евсеевич

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Нужный Иван Константинович

Отец ребёнка: не указан

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужный Константин Евсеевич

Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Смерть
Неизвестно
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