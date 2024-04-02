Нужная (Сикало) Фекла Гордеевна
Место рожденияРадьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1773
Отец: Сикало Гордей Иванович
Мать: Сикало Мария Гавриловна
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Рождение ребёнка
15.01.1795 ст.
Сын: Нужный Иван Константинович
Отец ребёнка: Нужный Константин Евсеевич
Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1795
Сын: Нужный Иван Константинович
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Радьковка, Купянский, Харьковская, Украина
Смерть
Неизвестно