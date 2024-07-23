Поникаровский Семен Дементьевич
Место рожденияд. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поникаровская Аграфена
д. Алексеева гора Ентальской волости
Рождение ребёнка
1817
Сын: Поникаровский Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Поникаровская Аграфена
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Варвара Семёновна
Мать ребёнка: Поникаровская Аграфена
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1825
Сын: Поникаровский Матвей Семёнович
Мать ребёнка: Поникаровская Аграфена
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
До 1834
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1837
Сын: Поникаровский Акепсим Семёнович (Симеонович)
Мать ребёнка: Поникаровская Ксения Ивановна
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда