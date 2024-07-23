Поникаровский Семен Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоникаровский Семен Дементьевич

Поникаровский Семен Дементьевич

Место рождения

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Поникаровский Дементий Симонович

Мать: Поникаровская Пелагея Фёдоровна

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Ксения Ивановна

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Аграфена

д. Алексеева гора Ентальской волости
Рождение ребёнка
1817

Сын: Поникаровский Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Поникаровская Аграфена

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Варвара Семёновна

Мать ребёнка: Поникаровская Аграфена

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1825

Сын: Поникаровский Матвей Семёнович

Мать ребёнка: Поникаровская Аграфена

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
До 1834
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1837

Сын: Поникаровский Акепсим Семёнович (Симеонович)

Мать ребёнка: Поникаровская Ксения Ивановна

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда

Мы используем куки для улучшения работы сайта.