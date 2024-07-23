Поникаровский Григорий Семёнович
Место рожденияд. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Лукья Григорьевна
Мать ребёнка: Поникаровская Катерина Ивановна
д. Алексеево
Рождение
1817
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
До 1850
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно