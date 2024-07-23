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Поникаровский Григорий Семёнович

Место рождения

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Лукья Григорьевна

Мать ребёнка: Поникаровская Катерина Ивановна

д. Алексеево
Рождение
1817

Отец: Поникаровский Семен Дементьевич

Мать: Поникаровская Аграфена

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
До 1850

Жена: Поникаровская Катерина Ивановна

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно

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