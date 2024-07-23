Поникаровский Матвей Семёнович
Место рожденияд. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Поникаровский Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Поникаровская Наталья Прокопьевна
д. Алексеево
Рождение ребёнка
15.12.1866
Дочь: Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: Поникаровская Наталья Прокопьевна
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно