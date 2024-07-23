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Поникаровский Матвей Семёнович

Место рождения

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Поникаровский Семен Дементьевич

Мать: Поникаровская Аграфена

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Наталья Прокопьевна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Поникаровский Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Поникаровская Наталья Прокопьевна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
15.12.1866

Дочь: Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: Поникаровская Наталья Прокопьевна

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно

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