Поникаровская (Панькова) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская (Панькова) Пелагея Фёдоровна

Место рождения

д. Алексеево

Дата рождения

1750

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Паньков Фёдор Тимофеевич

Мать: Панькова Марфа Гурьевна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1778

Сын: Поникаровский Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Поникаровский Дементий Симонович

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1782

Сын: Поникаровский Семен Дементьевич

Отец ребёнка: Поникаровский Дементий Симонович

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Екатерина Дементьевна

Отец ребёнка: Поникаровский Дементий Симонович

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1791

Сын: Поникаровский Евлампий Дементьевич

Отец ребёнка: Поникаровский Дементий Симонович

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
До 1816
д. Алексеево
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