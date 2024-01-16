Поникаровская (Панькова) Пелагея Фёдоровна
Место рожденияд. Алексеево
Дата рождения1750
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Паньков Фёдор Тимофеевич
Мать: Панькова Марфа Гурьевна
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1778
Сын: Поникаровский Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Поникаровский Дементий Симонович
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поникаровский Семен Дементьевич
Отец ребёнка: Поникаровский Дементий Симонович
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Екатерина Дементьевна
Отец ребёнка: Поникаровский Дементий Симонович
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1791
Сын: Поникаровский Евлампий Дементьевич
Отец ребёнка: Поникаровский Дементий Симонович
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
До 1816
д. Алексеево