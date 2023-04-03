Харитон Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Афанасий Евсеев
Мать: Анна Варламова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Лукьянова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Гликерия Харитонова
Мать ребёнка: Ефимья Лукьянова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Степан Харитонов
Мать ребёнка: Ефимья Лукьянова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Елисей Харитонов
Мать ребёнка: Ефимья Лукьянова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агрипена Харитонова
Мать ребёнка: Ефимья Лукьянова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Данила Харитонов
Мать ребёнка: Ефимья Лукьянова
Смерть
Неизвестно