Анна Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1693
Сын: Ефим Васильев
Отец ребёнка: Афанасий Евсеев
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Харитон Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Евсеев
Рождение ребёнка
1736
Сын: Артемий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Евсеев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Праскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Евсеев
Рождение ребёнка
1742
Сын: Феоктист Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Евсеев
Смерть
Неизвестно