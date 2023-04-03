Анна Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Варламова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1693

Сын: Ефим Васильев

Отец ребёнка: Афанасий Евсеев

Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Харитон Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Евсеев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Артемий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Евсеев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Праскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Евсеев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Феоктист Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Евсеев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Евсеев

Смерть
Неизвестно
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