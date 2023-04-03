Ефимья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Афанасьев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Гликерия Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Афанасьев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Степан Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Афанасьев
Рождение ребёнка
1758
Сын: Елисей Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Афанасьев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агрипена Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Афанасьев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Данила Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Афанасьев
Смерть
Неизвестно