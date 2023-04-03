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Ефимья Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитон Афанасьев

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Гликерия Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Афанасьев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Степан Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Афанасьев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Елисей Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Афанасьев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агрипена Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Афанасьев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Данила Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Афанасьев

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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