Смирнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Иван

Смирнов Иван

Место рождения

Анисимово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

29.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Смирнов Афанасий

Мать: не указана

Анисимово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Галя

Мать ребёнка: Смирнова (Жидкова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Жидкова) Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Разнорабочий
Рождение ребёнка
04.03.1946

Сын: Смирнов Владимир

Мать ребёнка: Смирнова (Жидкова) Александра

Рождение ребёнка
21.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Жидкова) Александра

Смерть
29.11.1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.