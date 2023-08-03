Смирнов Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти29.11.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Смирнов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Галя
Мать ребёнка: Смирнова (Жидкова) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Разнорабочий
Рождение ребёнка
04.03.1946
Сын: Смирнов Владимир
Мать ребёнка: Смирнова (Жидкова) Александра
Рождение ребёнка
21.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Жидкова) Александра
Смерть
29.11.1970