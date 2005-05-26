Смирнова (Жидкова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1921
Дата смерти26.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921
Отец: Жидков Кирилл
Мать: Жидкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Галя
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Инструментальщица, крановщица
Рождение ребёнка
04.03.1946
Сын: Смирнов Владимир
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
21.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Иван
Смерть
26.05.2005