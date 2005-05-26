Смирнова (Жидкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Жидкова) Александра

Смирнова (Жидкова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1921

Дата смерти

26.05.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1882 г.р.

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921

Отец: Жидков Кирилл

Мать: Жидкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Галя

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Инструментальщица, крановщица
Рождение ребёнка
04.03.1946

Сын: Смирнов Владимир

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Рождение ребёнка
21.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Иван

Смерть
26.05.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.