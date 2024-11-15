местечко Топорня, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Топорня

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Петро-Павловской Иваноборской церкви. Список архивных Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Спасская волость
612. Нижняя, Средняя и Верхняя Топорня (Ананьина, Алешина, Васкина), деревня бывшая удельная, дворов 67, жителей 424, 2 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Спасская волость
41Топорня (мест.)1-го стана, 5-го зем. уч.аренд. у кр-н соседних деревень394173811541288отхожий заработокрека Шексна.Часовня, школа, пароходная пристань

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
36388Топорняместечко59°46'с.ш.38°24'в.д.O-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
19628404331м Топорняместечко

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