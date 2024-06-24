Иванов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти24.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
21.10.1935
Мать ребёнка: Иванова Надежда Дмитриевна
Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Дмитриевна
Смерть
24.09.1942
Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Погиб в Воронежской области, совхоз "Опорный пункт" у р.Дон. Звание сержант. Похоронен в братской могиле №293.