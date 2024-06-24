Иванов Иван Ефимович 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Иван Ефимович

Место рождения

Нижняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1912

Дата смерти

24.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Иванов Ефим Александрович

Мать: Иванова Прасковья Анисимовна

Нижняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1935

Сын: Иванов Василий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Надежда Дмитриевна

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Дмитриевна

Смерть
24.09.1942
Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Погиб в Воронежской области, совхоз "Опорный пункт" у р.Дон. Звание сержант. Похоронен в братской могиле №293.

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