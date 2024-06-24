Иванов Ефим Александрович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Иванов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна
Нижняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иванов Егор Ефимович
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна
Смерть
1971