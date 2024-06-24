Иванов Ефим Александрович 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Ефим Александрович

Место рождения

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1891

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Иванов Александр

Мать: не указана

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна

Нижняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Сын: Иванов Егор Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Иванов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Иванов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Анисимовна

Смерть
1971
Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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