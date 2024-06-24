Иванова Прасковья Анисимовна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Прасковья Анисимовна

Место рождения

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1888

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Иванов Анисим

Мать: Дарья

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович

Нижняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915

Сын: Иванов Егор Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович

Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Сын: Иванов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Иванов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович

Смерть
1966
Верхняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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