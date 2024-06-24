Иванова Прасковья Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Иванов Анисим
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович
Нижняя Курмаза, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иванов Егор Ефимович
Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Иванов Ефим Александрович
Смерть
1966