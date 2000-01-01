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Купленов Софроний Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купленов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1855

Дочь: Марфа (1)

Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева

Рождение ребёнка
14.06.1868

Дочь: Агриппина Софрониева

Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева

Рождение ребёнка
31.07.1869

Дочь: Марфа (2)

Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева

Рождение ребёнка
11.07.1872

Дочь: Марфа (3)

Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева

Рождение ребёнка
11.02.1876

Дочь: Евдокия Софрониева

Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купленова Васса Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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