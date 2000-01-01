Купленов Софроний Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Купленов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1855
Дочь: Марфа (1)
Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева
Рождение ребёнка
14.06.1868
Дочь: Агриппина Софрониева
Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева
Рождение ребёнка
31.07.1869
Дочь: Марфа (2)
Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева
Рождение ребёнка
11.07.1872
Дочь: Марфа (3)
Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева
Рождение ребёнка
11.02.1876
Дочь: Евдокия Софрониева
Мать ребёнка: Купленова Васса Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно