(Купленова) Марфа (3) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Купленова) Марфа (3)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1872

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1872

Отец: Купленов Софроний Григорьев

Мать: Купленова Васса Ермолаева

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