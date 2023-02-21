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(Купленова) Марфа (3)
(Купленова) Марфа (3)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.1872
Пол
Женский
Отец
Купленов Софроний Григорьев
Мать
Купленова Васса Ермолаева
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1872
Отец:
Купленов Софроний Григорьев
Мать:
Купленова Васса Ермолаева
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