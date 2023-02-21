Купленова Васса Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1855
Дочь: Марфа (1)
Отец ребёнка: Купленов Софроний Григорьев
Рождение ребёнка
14.06.1868
Дочь: Агриппина Софрониева
Отец ребёнка: Купленов Софроний Григорьев
Рождение ребёнка
31.07.1869
Дочь: Марфа (2)
Отец ребёнка: Купленов Софроний Григорьев
Рождение ребёнка
11.07.1872
Дочь: Марфа (3)
Отец ребёнка: Купленов Софроний Григорьев
Рождение ребёнка
11.02.1876
Дочь: Евдокия Софрониева
Отец ребёнка: Купленов Софроний Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно