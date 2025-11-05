Гурулева (Кириллова) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурулева (Кириллова) ?

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Кириллов ЕгорНеизвестно г.р.
Мать
Кириллова Анастасия28.11.1909 г.р.
Супруги
Гурулев Петр24.01.1933 г.р.
Дети
Гурулев ?Неизвестно г.р.
(Гурулева) ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Егор

Мать: Кириллова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гурулева) ?

Отец ребёнка: Гурулев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурулев ?

Отец ребёнка: Гурулев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Петр

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