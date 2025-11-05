Гурулева (Кириллова) ?
женский, родилась Неизвестно
ОтецКириллов ЕгорНеизвестно г.р.
МатьКириллова Анастасия28.11.1909 г.р.
Супруги
Гурулев Петр24.01.1933 г.р.
Дети
Гурулев ?Неизвестно г.р.
(Гурулева) ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Егор
Мать: Кириллова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гурулева) ?
Отец ребёнка: Гурулев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурулев ?
Отец ребёнка: Гурулев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурулев Петр