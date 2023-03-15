Гурулев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1933

Дата смерти

12.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1933

Отец: Гурулев Марк

Мать: Гурулева (Матвеева) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.1994

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