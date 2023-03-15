Кириллова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1909
Дата смерти01.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Иван
Отец ребёнка: Кириллов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Егор
Смерть
01.05.1982