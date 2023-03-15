Кириллова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1909

Дата смерти

01.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Иван

Отец ребёнка: Кириллов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Егор

Смерть
01.05.1982

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