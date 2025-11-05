(Гурулева) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Гурулева) ?

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Гурулев Петр24.01.1933 г.р.
Мать
Гурулева (Кириллова) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Бобрик ВалерийНеизвестно г.р.
Дети
Бобрик ?Неизвестно г.р.
Смородникова (Бобрик) ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурулев Петр

Мать: Гурулева (Кириллова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смородникова (Бобрик) ?

Отец ребёнка: Бобрик Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрик ?

Отец ребёнка: Бобрик Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобрик Валерий

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