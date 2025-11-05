(Гурулева) ?
женский, родилась Неизвестно
ОтецГурулев Петр24.01.1933 г.р.
МатьГурулева (Кириллова) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Бобрик ВалерийНеизвестно г.р.
Дети
Бобрик ?Неизвестно г.р.
Смородникова (Бобрик) ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурулев Петр
Мать: Гурулева (Кириллова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смородникова (Бобрик) ?
Отец ребёнка: Бобрик Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрик ?
Отец ребёнка: Бобрик Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобрик Валерий