Долгов Савелий Лаврович 1698 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Савелий Лаврович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

20.03.1768

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Долгов Лавр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1725

Сын: Долгов Иван Савельев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1732

Сын: Долгов Алексей Савельев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1737

Сын: Долгов Марк Савельев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1744

Дочь: 1Я Жена Гликерия (Лукерья) Савельевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
20.03.1768
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
отпевание 21 марта. Отпевал священник Иоанн Филиппов. Свидетели о смерти в записи Метрической книги - крестьяне помещика И.Ф.Змеева Акинфий Лавров и Андрей Сапронов. ГАРО 627/248/2, л.13 об.

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