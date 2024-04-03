Долгов Савелий Лаврович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти20.03.1768
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Долгов Лавр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1725
Сын: Долгов Иван Савельев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1737
Сын: Долгов Марк Савельев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1744
Дочь: 1Я Жена Гликерия (Лукерья) Савельевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
20.03.1768
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
отпевание 21 марта. Отпевал священник Иоанн Филиппов. Свидетели о смерти в записи Метрической книги - крестьяне помещика И.Ф.Змеева Акинфий Лавров и Андрей Сапронов. ГАРО 627/248/2, л.13 об.